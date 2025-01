Prefeita Adriane Lopes nomeia cinco novos secretários para compor sua equipe no novo mandato

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/PMCG André Brandão, Berenice Maria Jacob Domingues, Catiana Sabadin Zamarrenho, Lucas Henrique Bitencourt de Souza e Paulo da Silva

André Brandão, Berenice Maria Jacob Domingues, Catiana Sabadin Zamarrenho, Lucas Henrique Bitencourt de Souza e Paulo da Silva

Nesta segunda-feira (06) foram anunciados mais cinco nomes que integrarão a equipe da prefeita Adriane Lopes (PP) no novo mandato à frente da Prefeitura de Campo Grande (MS), iniciado em 1º de janeiro. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do município (Diogrande) e incluem dois diretores de autarquias e três secretários, todos com experiência na gestão anterior.

Conforme destacado por Adriane Lopes, os novos secretários e diretores assinarão contratos de gestão, comprometendo-se com metas e avanços nos indicadores da administração municipal. Essa medida reforça o foco na eficiência e no alcance de resultados para a população.

Entre os destaques, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) continuará sob o comando do professor Lucas Henrique Bitencourt de Souza. Na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues permanece no cargo, enquanto a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) segue liderada por Paulo da Silva. Além disso, Catiana Sabadin Zamarrenho foi nomeada Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, e André de Moura Brandão assumiu como Secretário Especial de Licitações e Contratos.

Outros integrantes da equipe já haviam sido divulgados em 3 de janeiro. Entre eles, Márcia Helena Hokama foi designada para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ), Andréa Alves Ferreira Rocha para a Secretaria de Administração e Inovação (SEMADI), e Ademar Silva Júnior assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades). Leandro Basmage foi reconduzido à presidência da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC).

Os anúncios dos demais nomes que comporão o secretariado municipal continuarão nos próximos dias, à medida que a prefeita Adriane Lopes conclui a formação de sua equipe para o novo mandato.