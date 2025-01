Adriane Lopes anuncia nova composição do secretariado em Campo Grande

Viviane Freitas

Quatro nomes da gestão anterior são mantidos em cargos estratégicos; prefeita reforça confiança na equipe para a nova etapa de governo

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou nesta sexta-feira (3) os nomes de quatro secretários que farão parte da nova etapa de sua gestão. Os profissionais escolhidos já integravam o governo anterior, reforçando a confiança da prefeita na continuidade dos trabalhos realizados pela equipe. As secretarias sofreram algumas reestruturações, com alterações na nomenclatura e na ampliação de atribuições.

Entre os nomes anunciados, Andréa Alves Rocha comandará a Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação), nova denominação da antiga Secretaria de Gestão. Advogada e professora universitária, Andréa possui vasta experiência em gestão pública e já ocupava o cargo anteriormente. Sua trajetória é marcada por contribuições significativas em áreas jurídicas e administrativas da Prefeitura.

Leandro Basmage continuará à frente da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação). Engenheiro mecatrônico e mestre em Inteligência Artificial, Basmage tem experiência acadêmica e no setor industrial, além de liderar a agência desde 2024, promovendo avanços tecnológicos para a cidade.

Márcia Helena Hokama assumirá a Sefaz (Secretaria Municipal de Fazenda), antiga Secretaria de Finanças. Contadora com pós-graduação em Auditoria e MBA em Gestão Pública, Hokama já ocupou posições de destaque no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e na gestão municipal, consolidando sua expertise em finanças públicas.

Ademar Silva Junior será o titular da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável). Médico-veterinário e especialista em agronegócios, Ademar já desempenhou funções relevantes no Governo do Estado e na iniciativa privada, destacando-se pela gestão em setores estratégicos. A prefeita adiantou que novos anúncios serão feitos em breve para completar o secretariado.