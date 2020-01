Operário apresenta elenco para disputa do Estadual nesta quinta

Divulgação/OFC Elenco do Operário trabalha há três semanas, mas apresentação acontece nesta quinta

O elenco do Operário FC começou os treinos para disputa do Campeonato Estadual no primeiro fim de semana de janeiro, mas só agora a torcida vai conhecer o time que estreia no próximo domingo (2). Nesta quinta-feira (30), às 10h, na Unigran Capital, acontece entrevista coletiva com a presença do presidente Estevão Petrallas, do técnico Glauber Caldas e jogadores contratados, alguns deles já conhecidos pelas redes sociais do clube.

A apresentação é direcionada para imprensa especializada, mas será aberta aos torcedores. Membros da Comissão Técnica, dirigentes e jogadores ficarão disponíveis para responder as perguntas sobre a disputa da competição e outras questões ligadas ao clube. Também devem ser detalhados os patrocinadores para a temporada 2020.

Treino aberto

O torcedor operariano terá chance de conhecer o elenco antes da partida de estreia. O Operário prepara para o próximo sábado (1), 10h, um treino aberto à torcida, que vai poder acompanhar os últimos trabalhos antes do jogo de estreia no Estadual contra a SE Pontaporanense, domingo, 15h, no Estádio Morenão.

Todo o elenco participa da ação, recebendo os torcedores no Olho do Furacão, estádio anexo ao antigo centro de treinamento do Cene, no bairro Morada do Sol, região do Los Angeles. A entrada é livre e a intenção é aproximar o torcedor do time, demonstrar apoio e promover a partida de estreia.