Salário dos servidores já está disponível para saque

Neste sábado (4) os salários de junho dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, para os que recebem pelo Banco do Brasil, já está disponível para saque.

Correntistas de outros bancos podem sacar o dinheiro no próximo dia útil.De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a lista de remuneração do mês soma R$ 400 milhões. A folha do mês possui 79,4 mil matrículas de servidores – entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.