Produtos de inverno variam até 897% no comércio de Campo Grande

A estação do inverno começou no dia 20 de junho, e a população campo-grandense já tem sentido a queda nas temperaturas. O frio faz com que cresça a procura pelos consumidores de produtos de inverno como cobertor, edredom e manta.

Diante dessa demanda dos consumidores, o Procon municipal realizou uma pesquisa de preços com 47 itens, em 11 estabelecimentos comerciais.

Obteve-se a maior variação de 897% no produto manta para cama de casal. Segundo o órgão, um produto que podia ser comprado a R$ 29,99 chegou a ser encontrado por R$ 299,00, com características similares.

Ao listar os preços, o Procon Campo Grande teve a intenção de mostrar onde encontran-se os respectivos produtos e conscientizar a população para a possiblidade de organizar-se antes da compra e adquirir produtos que estejam dentro do seu orçamento pessoal e familiar.

A lista completa dos produtos com suas respectivas marcas, tecidos, medidas e preços estão na planilha (confira no link).