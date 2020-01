Produtos básicos podem variar o preço em até 243% na Capital

Assecom Pesquisa foi feita em dez estabelecimentos espalhados pela cidade

O preço de produtos básicos para o dia-a-dia da população pode variar em até 243,27 % em diferentes supermercados de Campo Grande. Um levantamento feito pelo Procon mostra a variação no valor da margarina Becel de 500 gramas, entre R$ 3,49 e R$ 11,98 em diferentes comércios.



Os dados foram coletados entre 20 a 24 deste mês, usando 11 estabelecimentos que vendiam os mesmos produtos. Entre outros produtos analisados, o fubá Ponzon pode variar de preço entre R$ 1,30 e R$ 4,58.



Para acender o fogão, o fósforos Fiat Lux Pinheiro pode ser encontrado por R$ 2,65 até R$ 7,59, dependendo da loja escolhida para fazer a compra, uma variação de 186,42% no valor.



Foram verificados 118 produtos, em estabelecimentos de todas as regiões da Capital, incluindo o centro.



Em comparação com a mesma pesquisa feita em 2019, onde 95 itens foram verificados, ocorreu uma mudança nos preços de diversos produtos, tanto para mais, quanto para menos.



Do total, 33 apresentaram preços inferiores aos do ano passado, com destaque para o feijão Paquito, que está custando 38,70% a menos este ano.