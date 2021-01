Poupança capta R$ 166,31 bi em 2020

Nesta quinta-feira (07), o Banco Central (BC) informou que, os investidores depositaram R$ 166,31 bilhões a mais do que retiraram da aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança.

O BC considera o resultado como o maior já registrado para um ano desde o início da série histórica, em 1995. Em 2019, a captação líquida registrou a diferença entre depósitos e retiradas de R$ 13,33 bilhões. Já o recorde anterior tinha sido registrado em 2013, quando a aplicação financeira tinha captado R$ 71,05 bilhões.

Em dezembro de 2020, os brasileiros depositaram R$ 20,61 bilhões a mais do que sacaram da poupança. Sendo considerado o valor recorde para o mês desde o início da série histórica. O período tem maior número de depósitos uma vez que há o recebimento do pagamento da segunda metade do décimo terceiro salário.

Porém, o ano de 2020 começou com a aplicação no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$ 15,93 bilhões a mais do que depositaram. Com o início da pandemia do Covid-19, a situação começou a mudar em março, quando os depósitos passaram a superar os saques.