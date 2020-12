Dólar opera em queda

Tamanho do texto

Nesta segunda -feira (07) às 11:54 o dólar operava em queda, com recuo de 0,56%, vendido a R$ 5,0948. Na mínima até o momento chegou a R$ 5,0881 e, na máxima, foi a R$ 5,1701. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,32%, a R$ 5,1236, no menor patamar de fechamento desde 22 de julho (R$ 5,1161). Na semana, caiu 3,79%. Na parcial de dezembro, passou a acumular um recuo de 4,17%. No ano, porém, o avanço ainda é de 27,78%.