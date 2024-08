Preços da soja subiram na última semana

Elaine Oliveira

Capital News



Álvaro Rezende/Governo de MS Colheita de soja

Álvaro Rezende/Governo de MS

Colheita de soja

Os preços da soja subiram no mercado brasileiro na última semana. Segundo pesquisadores deste Centro, o impulso veio da valorização cambial (R$/US$), que atraiu consumidores estrangeiros ao País e elevou os prêmios de exportação da oleaginosa.

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) além disso, a alta do grão também esteve atrelada à cautelosa de alguns vendedores, que evitam comercializar grandes volumes no spot e que optam pela estocagem e negociação apenas em época do cultivo da safra 2024/25 na América do Sul.