Exportação de carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul foi US$ 115,2 milhões

Carne bovina representa mais de 60% das exportações de Campo Grande

Carne bovina representa mais de 60% das exportações de Campo Grande

No mês de julho a exportação de carne bovina in natura de MS, foi US$ 115,2 milhões em receita e 25,2 mil toneladas em volume. O resultado ficou 12,4% maior em valor e 13,6% maior em volume, quando comparado a junho. Em relação a julho de 2023 houve avanço de 67% na receita e crescimento de 71,5% no volume. Nos sete meses de 2024 a receita foi US$ 661,9 milhões e o volume totalizou 141,8 mil toneladas. Esses números superaram o resultado de igual período de 2023, com alta de 49% na receita e volume 32% maior de um ano para o outro. O Brasil exportou US$ 6,18 bilhões e 1,37 milhão de toneladas de carne bovina, nos sete meses de 2024. Esse resultado representou aumento de 21% na receita e alta de 32% no volume quando comparados a 2023.

A valorização da arroba em agosto resultou em ganho no comparativo anual. A arroba do boi ficou 12,8% maior e a arroba da vaca 10,1% superior a igual período de 2023. Os números são do Boletim Casa Rural 166, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Nos sete meses de 2024, o principal destino dos produtos do agronegócio de MS, a China, respondeu por 51,3% do faturamento com as exportações, o equivalente a US$ 2,93 bilhões, houve alta de 12% em relação aos R$ 2,62 bilhões comprados em igual período de 2023, segundo o boletim da Federação da Agricultura.

O Mato Grosso do Sul respondeu por 10,7% da receita brasileira (US$ 6,18 bilhões) com as exportações de carne bovina in natura e ocupou o quarto lugar no ranking nacional. As exportações estão elevadas. O Brasil, até a terceira semana de agosto, registrou embarque diário de carne bovina para o exterior de 9,1 mil toneladas. Esse volume supera em 13,5% o resultado de agosto de 2023. A valorização da arroba em agosto resultou em ganho no comparativo anual. A arroba do boi está 12,8% maior e a arroba da vaca 10,1% superior de 2023 para 2024.

Com atualização do valor da arroba pelo IGP-DI o resultado registra desvalorização real entre julho de 2023 e julho de 2024. O boi gordo cotado ao valor médio de R$ 216,75/@ e desvalorizou 13,5%, no período. A arroba da vaca decresceu 14,3% e foi cotada ao valor médio de R$ 200,17 neste julho. No comparativo mês a mês, a arroba do boi gordo registrou ganho real de 3,1% e a arroba da vaca valorizou 3,7% de junho para julho. A demanda melhorou e estimulou a recuperação no valor da arroba.

O relatório da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), demonstra que MS movimentou 375,4 mil animais para abate em julho/2024, representando alta de 6% em relação a junho e aumento de 27% em relação aos 295,5 mil animais de julho de 2023.

No mês de julho de 2024 as indústrias inscritas no Serviço de Inspeção Federal (SIF) abateram 333,6 mil animais. Esse número representou alta de 11,2% em relação ao mês de junho e foi 29,4% maior que os 257,8 mil abates de julho de 2023. Nos sete meses total atingiu 2,1 milhões de animais abatidos, superando em 20,7% os 1,74 milhão de abates dos sete meses de 2023. As fêmeas representaram 44,6% dos abates nos primeiros sete meses de 2024 com o equivalente a 933,0 mil animais.

No contrato de agosto/2024 a arroba foi negociada a R$ 236,65, significou queda de 0,25% frente ao valor de R$ 237,25, do início do mês. No vencimento de setembro/2024, a desvalorização foi de 0,44% com valor de R$ 236,90, no fechamento de 16/08. O contrato de outubro/2024 retraiu 1% entre 01 e 16/08 com a arroba encerrando o período a R$ 240,65. Nos contratos de novembro e dezembro/2024 a queda no valor da arroba foi 0,98% e 0,34%, respectivamente. No vencimento de janeiro de 2025 a arroba foi cotada R$ 248,75 e retraiu 0,50% entre 01 e 16/08.

A relação de troca média entre boi gordo e bezerro, encerrou julho de 2024 igual a “1 boi gordo para 1,95 unidade de bezerro”, esse resultado foi 4,50% maior que o início do mês e ficou 2% menor que o apurado em igual período de 2023 quando foi possível adquirir 1,98 unidade de bezerro. Na primeira quinzena de agosto/2024, observa-se a recuperação e no dia 13/08 a relação de troca foi “1 boi gordo para 2,03 unidades de bezerros” refletindo em alta de 4,4% em relação ao dia 31/07.

A China, se mantém no primeiro lugar de destino da carne bovina in natura sul-matogrossense, com 21,9% do faturamento e o equivalente a 31,4 mil toneladas (Quadro 01). Os Chineses aumentaram em 14,4% o volume comprado em 2024 quando comparado a igual período de 2023. O Chile respondeu por 15,8% da receita com as exportações de carne bovina e comprou 21,3 mil toneladas. O volume comprado foi 8,2% maior que igual período de 2023. Os Estados Unidos, na terceira posição, responderam por 15,0% do faturamento com a compra de 21,8 mil toneladas e aumento de 1,4% no volume, quando comparado a 2023.