Detran-MS reforma agências e expande sinalização viária em 2024 - FALTA FOTO Essas ações visam aumentar a segurança nas estradas e proteger a vida de motoristas e pedestres.

Viviane Freitas

Capital News



Em 2024, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) concluiu a reforma de 43% das suas agências, totalizando melhorias em 41 unidades do estado. Muitas dessas agências não passavam por reformas estruturais há décadas. As obras, que começaram em 2020, foram coordenadas pela Diretoria de Engenharia (Direng), e envolveram atualizações nas instalações elétricas, adequação de acessibilidade, troca de pisos, melhorias hidráulicas e pintura, além da modernização da comunicação visual.

Além das reformas, sete agências foram ampliadas e ganharam novos pátios para a realização de vistorias veiculares, incluindo as de Costa Rica, Anastácio, Guia Lopes, Camapuã, Miranda, Eldorado e Rio Brilhante. A reinauguração da Agência de Anastácio em julho, com presença do governador Eduardo Riedel, destacou a importância das mudanças no atendimento à população e no ambiente de trabalho dos servidores, que agora contam com melhores condições e infraestrutura.

No campo da sinalização viária, o Detran-MS também avançou, sinalizando mais de 700 km de vias urbanas em 2024 e implementando equipamentos eletrônicos e medidores de velocidade em rodovias estaduais e cidades como Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Essas ações visam aumentar a segurança nas estradas e proteger a vida de motoristas e pedestres.

O planejamento do Detran-MS para 2025 inclui a entrega das reformas das agências de Angélica e Três Lagoas, que já estão em andamento. Além disso, o órgão prevê a reforma de mais 10 agências e o recapeamento das pistas de exames de Dourados e Campo Grande. Outros 14 municípios, como Bonito e Coxim, também receberão melhorias na sinalização viária ao longo do próximo ano.

A Diretoria de Engenharia (Direng), criada no novo organograma do Detran-MS em novembro de 2023, desempenha um papel fundamental na gestão da infraestrutura de trânsito do estado. A diretora Maria Moura destaca que a melhoria das condições de atendimento e dos espaços de trabalho reflete o compromisso do Governo do Estado com a qualidade do serviço público, alinhado com as diretrizes do governador Eduardo Riedel.