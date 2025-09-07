Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 47 milhões

Quina teve 77 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 30.684,05.

Flávio Veras
Capital News

O sorteio do concurso 2.911 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 47 milhões.

Veja os números sorteados: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.

5 acertos: 77 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.684,05

4 acertos: 4.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 950,57

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (9).

