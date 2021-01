Alimentos ricos em cloreto de magnésio ajudam a equilibrar o organismo

Nutriente está relacionado a centenas de processos químicos no organismo

Divulgação

O magnésio é considerado o oitavo elemento mais abundante da terra e está presente tanto na natureza (solo e mar), quanto no corpo humano. Com participação em centenas de reações químicas dentro do organismo, ele trabalha estimulando a memória e o desempenho do cérebro, além de atuar em processos como transmissão nervosa, excitabilidade cardíaca, condução neuromuscular e na regulação da pressão sanguínea. Este mineral está presente em alimentos in natura ou em suplementos como o cloreto de magnésio, e sua deficiência pode ser relacionada a uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e ao aparecimento de doenças como arritmia cardíaca, osteoporose, hipertensão arterial, enxaqueca e derrame.



De acordo com estudo realizado pela Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, a ingestão de magnésio também pode estar relacionada à diminuição dos sintomas da depressão. A pesquisa, publicada na revista Plos One, mostrou que os participantes que ingeriram pílulas com 248 mg da substância – uma dose considerada baixa – todos os dias por um período de seis semanas constataram melhoras no quadro em um período de duas semanas.



Além disso, o consumo de quantidades adequadas de magnésio é de suma importância para atletas e pessoas que praticam exercícios físicos de forma regular. Isso porque o mineral é imprescindível para o relaxamento muscular e para a formação e reparação de tecidos. O nutriente também está envolvido no processo de obtenção de energia no ciclo de Krebs, no qual ocorre a liberação de energia celular de forma gradual em organismos aeróbicos, e no funcionamento correto do sistema locomotor.



Abaixo, confira alimentos ricos em magnésio para inserir na dieta.



Sementes e oleaginosas

A semente de abóbora é o alimento que mais concentra magnésio entre todos os outros. Cada porção de 100 g fornece 262 mg do mineral, além de 446 kcal de energia. Além dela, as oleaginosas, como nozes, castanha-do-pará, castanha-de-caju e amendoim, e as sementes de linhaça e gergelim são ótimas fontes do nutriente.



Folhas

Folhas verdes como espinafre, agrião, couve e acelga são uma ótima adição a qualquer dieta, além de serem ricas em magnésio e outros tantos minerais. Uma porção de 100 g de espinafre cozido, por exemplo, apresenta 87 mg do nutriente.



Frutas

Uva, banana e abacate são exemplos de frutas ricas em magnésio e que podem ser facilmente inseridas no cardápio diário, inclusive como opções de pré e pós-treino, já que o mineral também é um importante aliado no combate às câimbras.