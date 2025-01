A despedida de uma lenda do futebol brasileiro

Vivianne Nunes

O Brasil se despediu em 2024 de Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores ícones da história do futebol mundial. O "Velho Lobo", como era carinhosamente chamado, faleceu aos 92 anos, deixando um legado incomparável de amor e dedicação ao esporte que move o país.

Uma trajetória de glórias inigualáveis

Zagallo marcou seu nome na história como o único a conquistar quatro títulos de Copa do Mundo em diferentes funções: jogador (1958 e 1962), técnico (1970) e coordenador técnico (1994). O alagoano de Atalaia começou sua brilhante carreira no América-RJ e consolidou-se como um ponta-esquerda tático e versátil no Flamengo e Botafogo. Com sua visão de jogo única e trabalho incansável, foi apelidado de "formiguinha", revolucionando a posição.

Como técnico, Zagallo eternizou-se ao comandar a Seleção Brasileira na Copa de 1970, considerada a maior equipe de todos os tempos. Com Pelé, Tostão, Rivellino, Gérson e Jairzinho, ele liderou o Brasil ao tricampeonato mundial, deslumbrando o planeta com um futebol ofensivo e criativo.

Além das quatro linhas

Após pendurar as chuteiras, Zagallo continuou a brilhar à frente de clubes e da Seleção. Como coordenador técnico, esteve ao lado de Carlos Alberto Parreira no tetracampeonato de 1994, reafirmando seu papel como um dos pilares do futebol brasileiro. Suas conquistas como treinador e coordenador se estenderam a Copas América, Confederações e outros títulos importantes.

Com frases icônicas, como "Vocês vão ter que me engolir", Zagallo também personificou a paixão pelo futebol. Sempre irreverente, ele transmitia otimismo e fé, cativando não apenas os jogadores, mas também os torcedores.

Homenagens e saudade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou luto oficial de sete dias em homenagem ao eterno campeão. O velório, aberto ao público, aconteceu na sede da CBF no Rio de Janeiro, e o sepultamento no Cemitério São João Batista emocionou fãs, familiares e amigos. Clubes de todo o Brasil, como o Operário-MS, manifestaram pesar, reforçando a importância de Zagallo como símbolo nacional.

O legado

Zagallo deixa como herança sua paixão inabalável pela Seleção Brasileira e um exemplo inspirador para futuras gerações. Sua dedicação e conquistas permanecerão vivas, não apenas nos troféus erguidos, mas também na memória coletiva de um país que o viu triunfar.

Zagallo não foi apenas um técnico ou jogador, mas um capítulo vivo da história do futebol. Sua partida é uma perda imensa, mas sua lenda jamais será apagada.