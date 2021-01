Transparência do Legislativo aponta média de cota parlamentar em R$ 309 mil

Wagner Guimarães/ALEMS Marçal Filho Foi o parlamentar que menos utilizou a cota, registrando gastos em R$ 109,1 mil

Em um ano atípico por conta da pandemia do Covid 19, em 2020, a Transparência do Legislativo registrou a média de gasto parlamentar com o valor de R$ 309 mil, sendo o menor registro de gastos do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), no valor de R$ 109,1 mil.

Os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tiveram o valor de R$ 7,4 milhões gastos em 2020, através da cota parlamentar. Os dados apontam que, Marçal Filho utilizou R$ 190,1 mil, valor considerado abaixo da média por representante, registrado em R$ 309 mil.

As cotas disponíveis para os deputados estaduais são utilizadas para custear as despesas com assessorias e consultorias jurídicas, divulgação do mandato, aluguel para escritório de apoio entre outras.

De acordo com a Transparência Legislativa, em primeiro lugar ainda segundo os dados, o líder de gastos foi o deputado estadual Londres Machado (PSD) que utilizou aproximadamente R$ 389,8 mil, seguido por Gerson Claro (PP) com R$ 381,1 mil e Renato Câmara (MDB) com R$ 378,1 mil.

Ainda conforme o portal da Transparência da ALEMS, não há dados atualizados informando os gastos relacionados ao mês de dezembro e nem com relação aos valores utilizados pela deputada Mara Caseiro (PSDB), que assumiu em novembro a vaga do então deputado Onevan de Matos (PSDB), falecido em decorrência da covid-19.

Conforme a Transparência do Legislativo confira o ranking de gastos da cota parlamentar:

Londres Machado (PSD) – R$ 389.859,52

Gerson Claro (PP) – R$ 381.156,12

Renato Câmara (MDB) – R$ 378.140,28

Antônio Vaz (Republicanos) – R$ 374.345,89

Jamilson Name (sem partido) – R$ 357.562,63

Lucas de Lima (SD) – R$ 352.238,78

Evander Vendramini (PP) – R$ 349.573,98

Marcio Fernandes (MDB) – R$ 344.289,56

Cabo Almi (PT) – R$ 339.459,71

Eduardo Rocha (MDB) – R$ 333.000,00

Pedro Kemp (PT) – R$ 321.224,82

Neno Razuk (PTB) – R$ 317.590,07

Lidio Lopes (Patriota) – R$ 298.229,29

Capitão Contar (PSL) – R$ 294.539,05

Herculano Borges (SD) – R$ 289.288,40

Cel. David (sem partido) – R$ 278.039,88

Felipe Orro (PSDB) – R$ 276.515,12

Professor Rinaldo (PSDB) – R$ 274.135,57

Onevan de Matos (PSDB) – R$ 271.264,46

Paulo Corrêa (PSDB) – R$ 270.451,19

Zé Teixeira (DEM) – R$ 257.169,49

João Henrique Catan (PL) – R$ 247.641,49

Barbosinha (DEM) – R$ 231.861,94

Marçal Filho (PSDB) – R$ 190.183,77