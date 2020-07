Simone Tebet prega união, foco e coragem para superar crise

Divulgação/Agência Senado Senadora Simone Tebet

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet (MDB-MS), defendeu união, foco e coragem da classe política neste momento de pandemia do coronavírus para superar a crise. Ela participou de palestra com a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) sobre a polarização política no Brasil, no evento internacional Expert XP, na manhã desta quarta-feira (15).

“O Brasil está míope por causa da polarização. Perdemos a capacidade a curto e médio prazos de sentar à mesa de negociação, como faziam os grandes líderes e estadistas do passado”, disse ao defender que a classe política, seja da situação, oposição ou independente, restabeleça o diálogo para tratar de economia, emprego e renda. “União, foco e coragem, são três palavras que podem fazer a diferença para o futuro do País”.

Para ela, até a falsa retórica entre saúde e economia foi gestada pelo excesso de polarização e radicalismo de quem não entendeu o impacto da pandemia no Brasil e no mundo. “Não há debate. A polarização está na cabeça de extremistas”.

A deputada Tabata Amaral também criticou a polarização e disse que a crise do coronavírus aprofunda desigualdades educacionais, sociais e econômicas. Para ela, a pandemia no País poderia ter durado menos se tivesse tido foco no combate.

Ela defendeu a formação política da população para que as pessoas entendam a função de um vereador, um deputado, um governador, etc. “Para que as pessoas entendam o poder transformador da (boa) política. A polarização pega fogo mais rápido em uma população tão desigual quanto a nossa”, disse.