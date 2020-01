Saneamento básico pode ser privatizado no Mato Grosso do Sul

Arquivo Subcom A audiência pública apresentará o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP)

Acontece uma audiência pública nesta sexta-feira (31), onde será apresentada parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e empresas privadas no projeto de universalização do Esgotamento Sanitário no Estado.



A ação tem o objetivo de permitir a concessão privada deste serviço nos 68 municípios atendidos pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A meta é alcançar uma cobertura de esgoto de 98%, nos próximos 10 anos.



Na audiência, ocorrerá primeiro uma apresentação do Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Esgotamento Sanitário, depois serão coletadas sugestões e contribuições que podem ser adicionadas na elaboração final, que pode ser publicado ainda no primeiro semestre do ano.



Regulamentos para participação da Audiência Pública podem ser encontrados no site da sanesul e segov. O evento acontece das 9h até o meio dia, no Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva (CREA MS), na Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo.



Algumas autoridades que participarão do evento são o Secretário de Governo, Eduardo Riedel, Secretária Especial de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni e diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior.