Recursos utilizados pela Secretaria Saúde devem ser detalhados

CMCG Câmara Municipal de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande promove na próxima quarta-feira (30), Audiência Pública, para a Secretaria Municipal de Saúde prestar contas. O secretário municipal de Saúde, José Mauro de Pinto Castro Filho, vai detalhar os recursos relacionados ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2020, apresentando dados de verbas recebidas e investimentos para combate à pandemia de Covid-19, além de outras ações no setor da saúde.

A Audiência é convocada pela Comissão de Saúde da Casa de Leis, que tem o vereador Dr Livio como presidente, vereadora Enfermeira Cida Amaral na vice-presidência e como integrantes os vereadores Veterinário Francisco, Dr. Wilson Sami e Fritz, e ainda pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos.

De acordo com assessoria, a prestação de contas é feita a cada quatro meses pela Secretaria, encaminhando aos vereadores relatório das contas no período. O mesmo ocorre na Secretaria Municipal de Finanças, que apresenta os dados gerais de receitas e despesas da prefeitura, tendo audiência agendada para segunda-feira, dia 28.

A última audiência de prestação de contas da saúde aconteceu no dia 27 de maio, com os dados referentes ao 1º quadrimestre. Ainda, no dia 11 de agosto, o secretário José Mauro Filho participou da sessão ordinária remota para apresentar aos vereadores e à população as ações do poder público no enfrentamento à pandemia.