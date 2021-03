Pesquisa aponta empate técnico entre Bolsonaro e Lula em 2022

iG São Paulo Pesquisa ouviu 3.070 pessoas em todo o Brasil



Instituto Ranking divulgou nesta terça-feira (16), a pesquisa nacional que avalia o quadro de preferências eleitorais de 2022. É a primeira experiência da empresa sul-mato-grossense de pesquisa no mercado brasileiro.

A empresa, sediada em Campo Grande desde 2002, pretende ocupar espaço no segmento de levantamentos das tendências eleitorais, conforme a assessoria, os pesquisadores da empresa acompanharam as mudanças registradas nos últimos meses após o encerramento das atividades do Ibope, vendido para a inglesa Kantar.

Dados variados sobre tendências e preferências da população foram disponibilizados ao público com intuito de fortalecer o conceito de diversidade em como a população enxerga o momento e os fatos relevantes que ocorrem atualmente no País.

Pesquisa foi realizada entre os dias 14 a 16 de março. No total foram ouvidas por telefone 3.070 pessoas a partir dos 16 anos de idade, em 163 municípios nas regiões Sul (15,06%), Sudeste (42,55%), Centro-Oeste (7,10%). Nordeste (27,13%) e Norte (8,16%). Entre os entrevistados, 52,79% se identificam com o gênero feminino e 47,21% com o masculino. De acordo com a pesquisa o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 2,5%, para mais ou para menos.

A avaliação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), conforme os dados coletados pelo instituto apontam que: 28,72% considera ótimo/bom, seguido de 24,39% regular e 44,21% ruim/péssimo, outros 2,68% não sabem ou não souberam responder.

Em relação a gestão de Bolsonaro durante a pandemia, os resultados foram: Bom/ótimo 20,36%, regular 22,78% ruim/péssimo 54,29% e não Sabe/não respondeu 2,57%.

Os entrevistados também responderam ao instituto quem é o responsável pela disseminação da pandemia da Covid-19 no Brasil e obteve as seguintes respostas: Governo Bolsonaro 50,24%, Governos estaduais 20,33%, Prefeitos 14,13%, População 12,62% e Não sabe/não respondeu 2,63%.

Entre os possíveis candidatos às eleições presidenciais em 2022, os quatro nomes citados são: Bolsonaro (20,16%), Lula (15,29%), Ciro Gomes (2,46%) e Sérgio Moro (2,12%). Dentre as opções as preferência dos entrevistados são: Bolsonaro (28,13%), Lula (24,20%), Moro (10,33%) e Ciro (6,52%).

Os possíveis candidatos com maiores índices de rejeição são: Lula (35,205), Bolsonaro (33,41%) e Dória (22,88%).

