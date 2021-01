Nesta sexta-feira nova Mesa Diretora toma posse na ALEMS

Tamanho do texto

Luciana Nassar/Arquivo ALEMS Novo biênio

Integram a Mesa Diretora eleita os deputados: Paulo Corrêa (PSDB), como presidente; Eduardo Rocha (MDB), 1º vice-presidente; Neno Razuk (PTB), 2º vice-presidente; Antônio Vaz (Republicanos), 3º vice-presidente; Zé Teixeira (DEM), 1º secretário; Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário; Pedro Kemp (PT), 3º secretário.

A solenidade de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), eleita no último dia 10 de dezembro para comandar a Casa de Leis durante a 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 11ª Legislatura (saiba mais clicando aqui), será realizada nsta sexta-feira (1º), às 15h, na sala de reuniões da Presidência, em solenidade semipresencial, obedecendo aos protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio da Covid-19.

O presidente Paulo Corrêa comunicou os parlamentares sobre o evento durante a última sessão realizada em 2020. “Gostaria de convidar os senhores deputados para a posse da Mesa Diretora reconduzida, no dia 1º de janeiro, às 15h, na sala da presidência. Destaco que os chefes dos outros Poderes estão convidados para a posse, assim como sempre participamos das cerimônias de posse deles”, informou.

Compete à Mesa Diretora da ALEMS a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa de Leis. Todos os parlamentares, por meio de votação nominal e aberta, votaram nos componentes da Mesa Diretora, e os eleitos cumprem, então, mandato de dois anos, com a recondução permitida.

A solenidade será transmitida, ao vivo, pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS, e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul continua fechada ao público devido às medidas de biossegurança implementadas para evitar a propagação e contágio da Covid-19.

Retorno

Conforme previsão regimental contida no capítulo III do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a 3ª sessão legislativa será iniciada às 9h do dia 2 de fevereiro, terça-feira, durante sessão solene.