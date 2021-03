Mato Grosso do Sul receberá R$ 327,8 milhões no orçamento da União

Divulgação/Assessoria

Os deputados federais e os senadores de Mato Grosso do Sul conquistaram R$ 327,8 milhões, em emendas coletivas, para execução de projetos em infraestrutura, desenvolvimento urbano, turismo, saúde, segurança pública e educação para os municípios do Estado.

O coordenador da bancada federal, senador Nelsinho Trad (PSD), recebeu informações do relator do orçamento, senador Márcio Bittar (MDB/AC), sobre os valores definidos para 2021 aprovados. “Dos R$ 327,8 milhões, R$ 270 milhões são de emendas obrigatórias que serão executadas para Mato Grosso do Sul”, disse o senador Nelsinho Trad.

Das prioridades estabelecidas em conjunto pela bancada federal, segundo o senador Nelsinho Trad, serão destinados R$ 22,8 milhões para estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, no município de Campo Grande. “Recursos para o Hospital das Moreninhas e para o Centro de Especialidades Médicas”, informou o senador.

De acordo com a assessoria, a Prefeitura de Campo Grande será contemplada com R$ 47,9 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) no programa Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária.

O senador Nelsinho Trad destacou a aprovação da implantação do Projeto Sul-Fronteira, na MS-165, no trecho de Coronel Sapucaia a Paranhos, que receberá R$ 180 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo R$ 80,4 milhões (valores das emendas bancada federal) e outros R$ 100 milhões aprovados pelo relator do orçamento. “É uma rodovia importante para região da fronteira”, enfatizou o senador.

O coordenador da bancada informou que Mato Grosso do Sul terá ainda direito aos recursos de emendas individuais dos seus parlamentares. “São R$ 16,5 milhões para cada parlamentar destinar para saúde, assistência social, educação, infraestrutura, entre outros. Por força da lei, metade desses recursos vão para saúde e a outra é dividida. Em pouco tempo, divulgaremos quais serão os municípios contemplados”, explicou o senador Nelsinho Trad.​