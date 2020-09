Marquinhos apresenta planos de governo em caso de um próximo mandato

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad

Candidato à reeleição, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), tem novos projetos para saúde, educação, habitação, segurança, infraestrutura, os projetos somam-se aos já executados desde 2017.

“Com trabalho sério e muita dedicação, também vamos retomar importantes projetos para o desenvolvimento de nossa cidade. Já temos recursos assegurados para obras de revitalização de espaços públicos como a Lagoa Itatiaia, Orla Morena, Horto Florestal, Cidade do Natal, Antiga Rodoviária e instalação de um parque de esportes radicais no Jardim Noroeste. Continuaremos trabalhando para executar novas obras de infraestrutura, levando asfalto a outros bairros”, frisou o prefeito.

Marquinhos promete reformar e entregar novas unidades de saúde. Na próxima gestão, o prefeito deve entregar mais escolas nos bairros e uma na região central, instalada no antigo prédio do Clube Surian.

Buscando reduzir o déficit na área de habitação social, mais de 2.000 famílias tiveram o sonho da casa própria transformado em realidade na atual gestão. De acordo com assessoria, as 55 metas para o próximo mandato também têm atenção especial aos atletas e simpatizantes do setor de esportes e lazer.

O Ayrton Senna, além dos trabalhos de revitalização, ganhou uma pista padrão internacional de atletismo e, com recursos assegurados, receberá uma piscina de padrões olímpicos, com 50 metros, 10 raias, cobertura, iluminação e arquibancada fixa. As obras de revitalização do Guanandizão, Elias Gadia e conclusão das obras do estádio de Beisebol do Bairro Pioneiros, assim como no Ayrton Senna, vão assegurar que Campo Grande, enfim, tenha locais adequados para receber eventos nacionais e internacionais.

A conclusão da reforma dos noves terminais, aquisição de mais novos ônibus e instalação de corredores exclusivos em vias estratégicas está incluso no plano de metas do prefeito para o transporte coletivo. Para o próximo mandato, Marquinhos tem como um de seus compromissos de governo investir em melhorias estruturantes nesse setor, garantindo um transporte coletivo mais ágil e de melhor qualidade para os cerca de 220 mil campo-grandenses que têm no setor uma de suas opções de locomoção.

Novos corredores de ônibus serão implantados para reduzir o tempo de espera dos usuários do transporte coletivo na Rui Barbosa, 25 de Dezembro, Alegre, Calógeras e Mato Grosso. Também construiremos 800 apartamentos na região central, garantindo moradia e reduzindo o vazio urbano.