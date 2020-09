Ferramenta permite consultar todos os dados declarados ao TSE

José Cruz/Arquivo Agência Brasil ..

Já estão disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ferramenta traz todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes, consultas por município e cargo, acesso à informações detalhadas sobre a situação dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que pediram registro para concorrer às Eleições Municipais de 2020.

Sem necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário, o sistema é aberto a todos. Na consulta, basta selecionar a unidade da federação no mapa ou a sigla do estado que quiser informações.

Na página principal do sistema, o interessado encontrará o quantitativo total de candidaturas por cargo (prefeito, vice-prefeito e vereador). No mapa do Brasil, é possível filtrar a pesquisa clicando na unidade da Federação e depois no cargo desejado. Em seguida, aparecerá uma lista com todos os políticos que concorrem ao cargo no estado.

A ferramenta é atualizada toda hora à medida em que chegam solicitações de registros à Justiça Eleitoral. De acordo com a Agência Brasil, no dia 26 de setembro, às 19h, termina o prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem o requerimento de registro de candidatos e chapas à Justiça Eleitoral.