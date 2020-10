Deputado apoia candidatos a prefeitos de Rio Verde e Coxim

Tamanho do texto

Divulgação/ Assessoria Coronel David e Edilson Magr

Na quarta-feira (30)O deputado estadual Coronel David (sem partido) percorreu municípios da região norte de Mato Grosso do Sul, e aproveitou a oportunidade para manifestar apoio aos candidatos ao cargo de prefeito em Rio Verde, José de Oliveira, e Coxim, Edilson Magro.

Em Rio Verde, distante a 207 quilômetros de Campo Grande, o parlamentar visitou o comitê central do candidato José de Oliveira e vice Réus Fornari, da coligação “Coragem para Mudar” (MDB, DEM, PSL, Solidariedade e PTB) e concedeu entrevista à Rádio Campo Alegre, onde chamou atenção para a necessidade de os representantes políticos tratarem não só a população, mas o erário com respeito.

“Temos que fazer com que o dinheiro arrecadado chegue até a população através dos serviços públicos de qualidade”, disse, lamentando os escândalos sobre corrupção divulgados diariamente na imprensa. “Tenho plena convicção que aqui em Rio Verde com o Zé Oliveira e com o Réus nós não vamos ver isso acontecer”.

Com título de “Cidadão Rio-Verdense” desde 2017, Coronel David destinou várias emendas parlamentares ao município, tanto para a saúde quanto para educação e assistência social e deve continuar com este compromisso.

Ele alertou os moradores sobre a responsabilidade em se escolher um bom representante e criticou a prática da venda ou troca de votos por favores. “Quem faz isso não tem compromisso e quem recebe não está agindo como cidadão.

Questionado sobre o apoio ao candidato José de Oliveira, mais conhecido como Zé, Coronel David reforçou o histórico do político. “Ele já exerceu por várias vezes um mandato e ninguém ouviu falar em corrupção. Isso me fez acreditar nesse projeto e vir aqui demonstrar apoio”. O parlamentar também se colocou à disposição da população de Rio Verde, sendo inclusive ponte com o Governo Federal, na busca de recursos para o município.

O candidato José de Oliveira e o vice Réus Fornari agradeceram a manifestação de apoio do Coronel David. O parlamentar também visitou o município de Coxim onde conversou com a população e deixou seu apoio ao candidato ao cargo de prefeito da cidade Edilson Magro e o vice Flávio Dias da coligação “Competência, Honestidade e Trabalho” (DEM, PSDB e PP).

Coronel David aproveitou a oportunidade e durante caminhada pelas ruas do município, ouviu e conversou com comerciantes da região bem como empresários e agropecuaristas sobre as prioridades da cidade junto ao candidato. O parlamentar também fez uma visita de cortesia à Paróquia São Francisco.

O deputado encerrou a visita indo ao comitê político do candidato onde gravou um vídeo defendendo mudanças e melhorias no município.

“Coxim precisa de mudanças, de pessoas responsáveis que vão fomentar ainda mais o turismo e o comércio local, e é isso que me faz acreditar em um município melhor", finaliza.