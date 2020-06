Decreto obriga uso de máscaras obrigatório em MS

A partir da próxima segunda-feira (22P) o Governo de Mato Grosso do Sul vai publicar decreto que torna obrigatório, o uso de máscaras em órgãos públicos e também em estabelecimentos privados com acesso ao público, além do transporte intermunicipal e interestadual, segundo o secretário de governo Eduardo Riedel, durante transmissão ao vivo do boletim epidemiológico.

Como se proteger

-Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

-Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.

-Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

-Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

-Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

-Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

-Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

-Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

-Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

-Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.

-Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.

-Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

-Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.