Audiência pública debate o bem estar animal em Campo Grande

Divulgação/CMCG Casa de Leis da Capital

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem na próxima sexta-feira (6), às 9 horas, uma Audiência Pública para discutir o bem-estar animal em Campo Grande.

O evento foi convocado pela Comissão Permanente de Defesa, Bem-estar e Direitos dos Animais da Casa de Leis, composta pelos vereadores Silvio Pitu (DEM), que atua como presidente, Zé da Farmácia (Podemos), vice-presidente, Júnior Coringa (PSD), Gilmar da Cruz (Republicanos)e Professor André Luiz (Rede).

Serviço:

Os debates serão realizados no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo canal do Youtube da Casa de Leis.