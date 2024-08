Universidade Estadual intensifica presença da caravana "Uems na Comunidade"

Fernanda Oliveira

Capital News



Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Dep. Vander Loubet (PT-MS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) continua sua missão de aproximação com a comunidade por meio do programa "Uems na Comunidade", o maior projeto de extensão universitária do estado. Em 2024, a caravana já percorreu sete localidades, incluindo Mundo Novo, Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Miranda e outras. A próxima edição está agendada para o dia 31 de agosto no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Com recursos totais de R$ 2 milhões, sendo metade proveniente do Governo do Estado e a outra metade de emenda do deputado federal Vander Loubet, o programa busca promover a cidadania e oferecer serviços essenciais à população. O reitor da Uems, Laércio de Carvalho, ressalta a importância da caravana para fortalecer o vínculo entre a universidade e a sociedade. "A Uems se orgulha de levar a educação e o conhecimento diretamente às comunidades, demonstrando que a educação é acessível a todos, independentemente da idade", afirma.

O deputado Vander Loubet também enfatiza a relevância do projeto, destacando que ele contribui para a disseminação do conhecimento produzido pela academia e a aproximação com o cidadão.O programa conta com a participação de docentes, técnicos, e representantes do poder público e setor privado, oferecendo uma gama de atividades que incluem atendimento de saúde, cidadania e divulgação científica.

A pró-reitora Érika Kaneta Ferri destaca a riqueza de experiências proporcionadas, que incluem atrações como o planetário móvel do Projeto Órion. "É gratificante ver a diversidade de participantes e o impacto positivo da caravana em todas as idades", conclui. O gerente Leandro Marciano Marra reforça que iniciativas como essa evidenciam o papel da universidade além das salas de aula, promovendo uma interação significativa com a população.