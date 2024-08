Deputado defende diálogo entre servidores da Policiais Civis do Governo do Mato Grosso do Sul

Fernanda Oliveira

Deputado Caravina fala sobre Policiais Civis e Governo

Na sessão ordinária desta terça-feira (27), o deputado Caravina (PSDB) se posicionou firmemente contra o indicativo de greve aprovado pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol). A greve, que foi sugerida como parte da operação “Cumpra-se a Lei”, surge após impasses nas negociações salariais entre a categoria e o Governo do Estado. Caravina, que é policial desde 1990, defendeu o diálogo contínuo e a busca por soluções pacíficas, destacando que o governo já sinalizou possíveis reajustes, apesar das limitações financeiras atuais.

O deputado explicou que, embora o pedido por um sexto salário seja justo, o fluxo de caixa do Estado impede o atendimento imediato dessa demanda. Em contrapartida, o governo propôs a incorporação dos R$ 400 da etapa alimentação, o que resultaria em um reajuste real de até 5,37% para a maioria dos policiais e um aumento de 8,43% para os aposentados.

Caravina enfatizou que essas propostas representam um esforço real para atender às necessidades da categoria, apesar das restrições orçamentárias.Em sua fala, Caravina destacou a importância do diálogo e da negociação para resolver as questões pendentes. “Sou comprometido com a categoria, mas sem negociação e diálogo não chegaremos a um consenso”, afirmou o deputado. Ele fez um apelo para que o sindicato reconsidere o indicativo de greve e continue buscando soluções através do diálogo com o governo, ressaltando que a paralisação poderia prejudicar a população e comprometer a segurança pública.