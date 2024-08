ALEMS aprova importantes projetos de lei em sessão desta quinta-feira

Fernanda Oliveira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou importantes matérias, nesta quinta-feira (29), com destaque para quatro projetos que avançam em diferentes áreas de interesse público. Em primeira discussão, foi abordado o Projeto de Lei 178/2024, do Poder Executivo, que visa alterar a Lei 3.150 de 2005. A proposta reduz a faixa de incidência da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes, ampliando o teto de isenção para três salários mínimos. A matéria retornará ao plenário para segunda discussão.

O Projeto de Lei 227/2022, aprovado em redação final, é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB) e coautoria de Paulo Duarte (PSB). Ele modifica a Lei 3.665 de 2009 para isentar idosos e pessoas carentes do pagamento de taxas para segunda via de documentos relacionados a ações criminosas. A proposta está agora pronta para sanção.

Na segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 60/2024, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui o “Dia Estadual da Educação Legislativa” em Mato Grosso do Sul. Este projeto, que busca promover a educação cidadã sobre o funcionamento legislativo, também seguirá para sanção.

Por fim, em discussão única, foi aprovado o Projeto de Lei 140/2024, do Poder Judiciário, que denomina os edifícios dos Fóruns das comarcas de Chapadão do Sul e Sonora. A matéria, que objetiva a formalização das denominações dos fóruns, também está pronta para sanção.