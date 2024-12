Elaine Oliveira

Capital News



Kleber Clajus/Procon MS Procon-MS fortalece ações e capacitação em 2024 para atender melhor o consumidor

Procon-MS fortalece ações e capacitação em 2024 para atender melhor o consumidor

O Procon de Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead), consolidou em 2024 uma atuação marcante, com iniciativas voltadas tanto à capacitação de seus servidores quanto à garantia de direitos dos consumidores, especialmente os de grupos em situação de vulnerabilidade.

Capacitação de servidores

Um dos destaques foi o investimento na formação técnica dos profissionais. Simone Gomes Xavier, servidora há 17 anos no atendimento presencial do Procon-MS, está entre os 40 alunos da primeira turma de pós-graduação em Direito do Consumidor na modalidade EAD, financiada pela Fundação Escola de Governo do Estado.

Simone, que já é graduada em Direito, valoriza a oportunidade de aprimorar suas competências. “Essa é uma oportunidade de aperfeiçoar os meus conhecimentos e também melhorar o atendimento e orientação que presto aos cidadãos e cidadãs”, enfatiza a servidora.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Escola do Consumidor, a EscolaGov, e a Faculdade Unyleya, e integra o esforço do órgão em promover excelência no atendimento ao público.

O Procon-MS também priorizou ações afirmativas em 2024, com foco na proteção de consumidores de populações quilombolas, indígenas, pessoas idosas, com deficiência e no enfrentamento ao racismo nas relações de consumo.