Nova Casa da Saúde é inaugurada em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta terça-feira (20) a nova sede da Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz, localizada agora no coração de Campo Grande, na rua Dom Aquino, nº 1.789, quase esquina com a Rui Barbosa.

O novo endereço fica a três quadras da Praça Ary Coelho, um dos maiores pontos de PegFácil de ônibus da Capital, o que facilita o acesso para os usuários, e também é próximo da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Saul Schramm/Portal MS Governador Eduardo Riedel

O descerramento da placa de inauguração contou com a presença do governador Eduardo Riedel, que enfatizou a localização do serviço de saúde, que atende cerca de 400 pessoas diariamente. "É um espaço absolutamente central, com muita disponibilidade de transporte público, de estacionamento para veículos. As pessoas podem sair daqui e ter acesso a diferentes pontos de deslocamento. É um espaço confortável, de fácil acesso e que vem se modernizando", completou.

Serviço

O atendimento ao público começa nesta quarta-feira (21), em horário normal, das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas para atendimento das 7 horas às 15h30. Para atendimento de protocolo (primeiro cadastro), as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas, período matutino, e das 13 horas às 15 horas, no período vespertino.