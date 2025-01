MS Ativo transforma a infraestrutura urbana e melhora a qualidade de vida em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Saul Schramm/Arquivo Governo do MS Prefeitos e representantes dos 79 municípios do Estado participaram do lançamento do MS Ativo

Prefeitos e representantes dos 79 municípios do Estado participaram do lançamento do MS Ativo

O MS Ativo Municipalismo, lançado em abril de 2024, reforçou a colaboração entre o Governo de Mato Grosso do Sul e os municípios, com a adesão de todos os 79 municípios do Estado. O programa foi marcado por um esforço conjunto para enfrentar desafios locais e melhorar indicadores em diversas áreas, com destaque para a capacitação e a elaboração de planos de ação específicos.

Na Fase 3 do programa, 52 municípios se comprometeram a criar planos de ação focados em desafios compartilhados, como a mortalidade materna, as doenças crônicas não transmissíveis e a promoção do ambiente de negócios. "Tamanho envolvimento das prefeituras mostra o comprometimento das pessoas que trabalham com gestão municipal em nosso Estado", comentou Thaner Castro Nogueira, secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, destacando o sucesso do programa.

Durante o ano, o MS Ativo realizou mais de 20 horas de capacitação, com mais de 700 participantes ao longo de várias atividades. As capacitações presenciais, realizadas em junho, capacitaram 176 pessoas para a elaboração de planos de ação municipal, resultando em 1.901 entregas cadastradas na plataforma do programa. Entre julho e novembro, o programa manteve encontros regulares para monitoramento e capacitação sobre temas estratégicos para os municípios.

A colaboração entre o Governo do Estado e os municípios foi essencial para o sucesso do programa. Técnicos de diversas secretarias atuaram diretamente com as prefeituras, oferecendo suporte prático e técnico. Marcilio Moreira, superintendente de Fomento ao Municipalismo, ressaltou que “o programa MS Ativo se consolidou como um modelo de compartilhamento de esforços entre Estado e municípios, para potencializar ações com foco na superação de desafios”.

Ao final de 2024, o programa foi celebrado em uma reunião de monitoramento que destacou a cooperação entre as esferas de governo. A integração entre os esforços do Estado e dos municípios gerou resultados concretos, com melhorias visíveis na qualidade de vida dos cidadãos. O MS Ativo Municipalismo é um modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas, e promete seguir impulsionando o desenvolvimento local de Mato Grosso do Sul.