“MS Ativo” impulsiona Mato Grosso do Sul com R$ 1,5 bilhão em obras de infraestrutura

Viviane Freitas

Capital News



Chico Ribeiro Programa estadual já licitou R$ 400 milhões em obras, beneficiando municípios com melhorias em saúde, segurança e mobilidade urbana

Chico Ribeiro

Programa estadual já licitou R$ 400 milhões em obras, beneficiando municípios com melhorias em saúde, segurança e mobilidade urbana

Lançado em abril de 2024, o programa MS Ativo tem transformado os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão em obras de infraestrutura urbana. Nos últimos três meses, foram licitadas 40 obras, totalizando cerca de R$ 400 milhões, com base na Nova Lei de Licitações e Contratações. Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

O MS Ativo adota um novo modelo de parceria entre o governo estadual e os municípios, com foco na gestão pública orientada para resultados. O programa é direcionado às necessidades locais, permitindo que cada município receba as intervenções mais adequadas para seu crescimento. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a iniciativa é essencial para o avanço do municipalismo e o fortalecimento das cidades. "Estamos focados em universalizar a pavimentação asfáltica e levar obras essenciais que tragam benefícios reais para a população", afirmou.

Campo Grande será uma das principais beneficiadas em 2025, com mais de R$ 103 milhões destinados a novas obras. Atualmente, projetos de infraestrutura estão em análise pela Agesul, abrangendo bairros como Nova Lima, Vila Nasser, Bosque das Araras, Jardim Itatiaia e Tiradentes. Além disso, a cidade já conta com R$ 78 milhões em obras em andamento em áreas como Duque de Caxias, Córrego Imbirussu e Jardim Noroeste, com melhorias em diversos bairros e corredores de ônibus.

No interior do Estado, o MS Ativo também está promovendo grandes investimentos. Em Dourados, estão em execução importantes obras de saúde, como a ampliação do Hospital Regional e a construção do Centro de Diagnóstico e Especialidades. Em Ponta Porã, a restauração do prédio histórico do 4º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "O Castelinho", é um exemplo de preservação patrimonial e reforço da segurança pública. Cidades como Chapadão do Sul e Dois Irmãos do Buriti também estão sendo beneficiadas com a construção e reforma de unidades policiais.

Entre abril e o primeiro quadrimestre de 2024, o MS Ativo já gerou 113 convênios com prefeituras, totalizando R$ 427 milhões em repasses. Desse total, R$ 325,6 milhões foram destinados a obras urbanas em 42 municípios. Em 2024, o investimento em infraestrutura urbana já ultrapassa os R$ 195 milhões. O Governo do Estado mantém 31 contratos em andamento e fiscaliza outros 73 convênios, movimentando R$ 152 milhões em contratos ativos e R$ 188 milhões em convênios.

O futuro do programa MS Ativo é promissor. A Seilog e a Agesul estão planejando ações estratégicas para 2025, com reuniões técnicas entre prefeitos e secretários municipais de obras para orientar a aprovação de projetos e garantir propostas de qualidade. O programa reafirma o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a gestão pública eficiente, o desenvolvimento municipal e a melhoria da infraestrutura, promovendo o crescimento econômico e melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos do Estado.