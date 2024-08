Missão de Inovação: Representantes de Mato Grosso do Sul Visitam Ecossistemas do Paraná

Fernanda Oliveira

Representantes de MS em visita ao ecossistema

Entre os dias 19 e 23 de agosto, um grupo de 34 representantes de 11 ecossistemas de inovação de Mato Grosso do Sul realizou uma visita técnica ao corredor de inovação do Paraná, considerado um dos mais avançados do Brasil. A iniciativa, promovida pela Semadesc e pelo Sebrae/MS por meio do convênio MS Inova Mais, teve como objetivo absorver práticas inovadoras e fortalecer a troca de ideias entre os estados.

Durante a missão, os participantes conheceram centros de referência em inovação, como parques tecnológicos e incubadoras em cidades como Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu. Ricardo Senna, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, destacou que o aprendizado adquirido ajudará a ajustar a rota de construção de uma cultura de inovação no Estado e impulsionar o surgimento de empresas inovadoras.

A programação incluiu visitas a locais estratégicos como o Instituto Estação 43, o Maringatech e o Biopark, que promovem o desenvolvimento de tecnologias nas áreas de biotecnologia, mecânica e agronegócio. A missão foi encerrada em Foz do Iguaçu, no Itaipu Parquetec, onde o grupo conheceu o projeto Vila A Inteligente, que utiliza tecnologias avançadas para sustentabilidade e qualidade de vida.

Ao final, Iara Rodrigues, Agente Local de Inovação e professora da UEMS, enfatizou a importância da união entre os atores para o sucesso das inovações no Paraná, refletindo sobre o aprendizado obtido: "Instituições criam os protocolos, mas são as pessoas que fazem acontecer."