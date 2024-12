Mato Grosso do Sul lança Registro Geral para Pets com emissão gratuita

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Mato Grosso do Sul lança Registro Geral Animal com emissão gratuita

Divulgação

Mato Grosso do Sul lança Registro Geral Animal com emissão gratuita

Mato Grosso do Sul implementou o Registro Geral Animal (RGA), uma nova iniciativa que moderniza o registro de pets no estado. Por meio da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a nova carteira será emitida gratuitamente via plataforma Gov.br, substituindo o antigo modelo cartorial exigido pela Lei Estadual nº 2.990/2005.

A digitalização do processo elimina barreiras financeiras e burocráticas, tornando o cadastro mais inclusivo. Segundo Carlos Eduardo Rodrigues, titular da Suprova, a medida fortalece a gestão da saúde animal. “O cadastro facilitará o controle de doenças e contribuirá para uma melhor gestão da saúde animal no estado, permitindo que as autoridades identifiquem rapidamente surtos de doenças e adotem medidas preventivas.”

Benefícios do RGA

Além de simplificar o registro, o RGA será uma ferramenta essencial para combater maus-tratos e abandono. O vínculo oficial entre tutores e seus animais permitirá rastrear casos de negligência com maior precisão. A nova base de dados também ajudará na formulação de políticas públicas direcionadas ao bem-estar animal.

O superintendente destacou o impacto positivo da mudança. “A gratuidade do serviço é um avanço na história da proteção animal em Mato Grosso do Sul. Com essa entrega, conseguimos uma resposta mais eficaz, principalmente por ser um processo acessível a todos.”

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, reforçou a importância do projeto. “Esse projeto fortalece nossa capacidade de proteger os animais e atuar contra o abandono e os maus-tratos. Mato Grosso do Sul dá um passo importante ao aliar tecnologia e acessibilidade para garantir o bem-estar animal e a saúde pública.”

Como se cadastrar

Para emitir o RGA, os tutores devem acessar a plataforma Gov.br, preencher as informações do animal e gerar a certidão digital. O novo modelo, gratuito e acessível, promete revolucionar a proteção animal no estado, facilitando o acesso à saúde e à segurança para cães, gatos e outros animais de estimação.