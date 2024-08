Governo de Mato Grosso do Sul entrega 500 novos RGs a povos Indígenas do Pantanal

Fernanda Oliveira

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), concluiu a entrega de cerca de 500 novas Carteiras de Identidade Nacional (novo RG) para povos originários do Pantanal. A ação foi realizada durante a 4ª edição do programa “MS em Ação”, que ocorreu em julho na aldeia Cachoeirinha, em Miranda, abrangendo também outras comunidades como Argola, Babaçu e Boa Esperança.

Além da emissão de documentos, a iniciativa ofereceu uma variedade de serviços à população indígena, incluindo atendimentos médicos e odontológicos, oficinas e palestras. Rogério Nunes, cacique da Aldeia Cachoeirinha, ressaltou a importância do programa: “Facilitou muito o deslocamento do nosso povo, que não precisou ir até a cidade para fazer o documento. Isso é muito proveitoso para nossa população.”

Viviane Luiza, secretária da SEC, elogiou a ação como um avanço significativo na inclusão social: “É o Governo do Estado mais uma vez se destacando, entregando quase 500 novos RGs para a comunidade. A união da Cidadania com a Segurança Pública está fazendo a diferença.” O coronel Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, também participou da entrega e destacou a importância da presença do Estado nas comunidades, permitindo o acesso a diversos serviços públicos.

A Sejusp, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, continua a expandir o atendimento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Desde janeiro de 2024, aproximadamente 160 mil documentos foram expedidos, beneficiando duas mil pessoas indígenas. Daniel Ferreira de Freitas, diretor do Instituto de Identificação, reafirma o compromisso de ampliar ainda mais os serviços oferecidos.