Governador Eduardo Riedel visita Festival de Inverno de Bonito

Governador visitou o festival na última sexta-feira

Governador visitou o festival na última sexta-feira

O Festival de Inverno de Bonito faz parte do calendário de grandes festivais do Brasil, está mais afinado com os desejos do bonitense e conta com uma programação voltada para a família. O governador Eduardo Riedel fez questão de ver de perto várias atrações ao longo da sexta-feira (23). Após lançar o projeto Bonito Eco Criativa, um evento criado para incentivar práticas ainda mais responsáveis e ter a comunidade engajada com o turismo, ele visitou o Festival Bonitinho, voltado para as crianças com atividades de esporte, lazer, cultura e educação, e conheceu o Cine Pet, que exibe filmes didáticos sobre posse responsável e proteção à natureza.

“Está uma maravilha o Festival de Inverno. Está muito bonita a Praça da Liberdade, a programação, tem lotado shows à noite, participação de todas as formas de expressão da arte presente aqui em Bonito. Então, realmente é uma festa que não é de Bonito, não é de Mato Grosso do Sul, é do Brasil e do mundo. Vale a pena vir pra cá pra poder não só se divertir e assistir os shows, mas curtir um pouco essa grande experiência que está tendo aqui em Bonito, que vai da gastronomia até todas as formas de arte aqui presente”, avaliou o governador.

Eduardo Riedel ainda prestigiou os shows no Palco Lua, que teve como atração principal Zé Ramalho. Toda a agenda foi acompanhada de perto pelos secretários Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Turismo, Esporte e Cultura), pelos presidentes da FCMS, Eduardo Mendes, e da Fundtur, Bruno Wendling, além do deputado Paulo Corrêa, entre outras autoridades.

Também em Bonito, ele encontrou tempo para participar do happy hour de lançamento da corrida 21K, a convite da organizadora Kassilene Cardadeiro. O evento esportivo é considerado o maior de Mato Grosso do Sul.