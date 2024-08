FCO pode oferecer crédito especial para recuperação do pantanal pós-incêndios

Fernanda Oliveira

Capital News



Arquivo/CBM Áreas do Pantanal que foram atingidas pelos incêndios

Arquivo/CBM

Áreas do Pantanal que foram atingidas pelos incêndios

Os proprietários rurais do Pantanal, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cujas áreas foram severamente afetadas pelos recentes incêndios florestais, terão acesso a condições especiais para obter crédito junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). A medida visa apoiar a recuperação econômica e ambiental das propriedades e foi aprovada durante uma reunião online na quarta-feira (21), que contou com a participação de representantes das administrações estaduais, do setor produtivo e dos órgãos federais integrantes do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel).

Bruno Rezende/Governo MS Verruck falou sobre o FCO Pantanal na live semanal da Operação Pantanal, transmitida hoje pelo Governo de MS. Clique na imagem e acesse na íntegra

O governador Eduardo Riedel, em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), solicitou a criação dessa linha de crédito especial. A proposta agora será analisada e poderá ser aprovada na próxima Reunião Ordinária do Condel, marcada para 21 de setembro, em Brasília. O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), destacou os danos causados pelos incêndios, que incluem a queima de cercas e pastagens, e a necessidade de medidas urgentes para recomposição e replantio.

Para acessar o financiamento, os produtores devem comprovar danos significativos em suas propriedades e poderão utilizar os recursos para recuperação de pastagens, infraestrutura rural e compra de insumos. As condições de crédito são favoráveis, com taxas de juros médias de 6% ao ano e um prazo de até 12 anos para o pagamento, incluindo até três anos de carência. O financiamento pode cobrir até 100% dos custos necessários, sem exigir contrapartida financeira, e é oferecido com taxas subsidiadas, variando conforme o tamanho da propriedade.

Além disso, há uma preocupação com a retenção de matrizes (animais reprodutores) devido à falta de pastagem, o que pode impactar negativamente a pecuária a longo prazo. O financiamento também visa ajudar na aquisição de equipamentos para combate a incêndios e na recuperação das áreas afetadas, apoiando a retomada da produção e minimizando os impactos econômicos e ambientais dos incêndios.

#08 - Boletim Semanal Operação Pantanal