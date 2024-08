Audiência pública virtual desta sexta-feira debaterá concessão de rodovias em Mato Grosso do Sul

Fernanda Oliveira

Audiência pública visa colher sugestões para a melhoria das rodovias

A audiência pública virtual será realizada nesta sexta-feira (30), para discutir o projeto de concessão das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além de trechos das federais BR-262 e BR-267. O evento ocorrerá a partir das 14h (horário de MS) e será conduzido pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), com o objetivo de promover transparência e colher sugestões para a melhoria do projeto. A reunião visa garantir uma ampla discussão entre a sociedade e as autoridades públicas envolvidas.

Eliane Detoni, secretária especial do EPE, destaca a importância da consulta pública para a participação democrática e a melhoria do projeto. "Acredito que entramos na melhor fase, que é o debate amplo que alcançará a melhoria do projeto que iremos lançar ao mercado. A consulta pública viabiliza a participação democrática da população nos projetos governamentais. É a oportunidade de ouvirmos a sociedade", afirma Detoni.

O projeto de concessão abrange a adequação, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias que compõem a Rota da Celulose, totalizando 870,4 km. Este sistema rodoviário conecta a Capital à região Sudeste do país e terá um prazo de concessão de 30 anos. Os municípios beneficiados incluem Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Anaurilândia e Bataguassu.

A concessão visa melhorar a segurança e o conforto dos usuários, além de gerar mais de 1.100 empregos diretos e indiretos, reduzir o tempo de deslocamento e os custos de manutenção dos veículos. O projeto prevê investimentos estimados em R$ 8,8 bilhões e incluirá a implantação de 116 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 251 km de terceiras faixas, 12 km de vias marginais e 82 dispositivos em nível.A audiência pública será realizada exclusivamente de forma remota, com participação aberta a todos. Interessados devem preencher um formulário disponível no site da TVB3 para obter o link de acesso ao evento.