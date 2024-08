Elaine Oliveira

Polícia apreende armas em área rural de Coxim

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de 61 anos de idade, em área rural.

O mandado de busca e apreensão foi expedido após representação da Autoridade Policial considerando-se denúncia efetuada pela ex-convivente do suspeito por violência doméstica. Durante as buscas, foram localizados: um revólver, calibre 22, desmontado, e duas espingardas. Ele, no entanto, não foi localizado.

Destaca-se a importância da denúncia de cometimento de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, sendo que a denúncia pode ser até mesmo anônima, pelo Disque 180 ou telefone da Delegacia de Polícia Civil: (67) 3291-1338 ou (67) 99879355.