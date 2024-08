Mulher é presa por tráfico de drogas em reserva indígena de Bela Vista pelo DOF

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação Questionada, a mulher confessou que havia comprado a droga no Paraguai e estava revendendo na região.

Divulgação

Questionada, a mulher confessou que havia comprado a droga no Paraguai e estava revendendo na região.

Na tarde deste sábado (24), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam uma mulher de 28 anos por tráfico de drogas em Bela Vista. A prisão ocorreu após os agentes receberem informações de que uma mulher, em uma moto azul, estava vendendo drogas em uma reserva indígena no município.

Durante as diligências, os policiais localizaram a suspeita, que estava carregando uma bolsa contendo 400 gramas de maconha. Ao ser questionada, a mulher confessou que havia comprado a droga no Paraguai e estava revendendo na região.

A droga foi apreendida e a mulher foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde a ocorrência foi registrada. O prejuízo ao crime organizado com essa apreensão foi estimado em mil reais.

Essa ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), focada no combate ao tráfico de drogas e outros crimes nas áreas fronteiriças do Mato Grosso do Sul.