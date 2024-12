Motociclista é atropelado motorista foge sem prestar socorro na Gury Marques

Viviane Freitas

Um motociclista de 38 anos foi atropelado na tarde desta sexta-feira (27) na Avenida Gury Marques, em frente à Rodoviária de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

A vítima relatou à polícia que trafegava em sua motocicleta Honda CG 160 quando foi atingido por um carro Caoa Chery Tiggo 7. Com o impacto, o motociclista e a moto caíram no asfalto. Um outro motorista que testemunhou o acidente perseguiu o veículo, anotou a placa e retornou para passar a informação à vítima, que entregou a identificação à Polícia Civil.

O motociclista foi socorrido e levado à UPA Universitário, onde recebeu atendimento médico. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Civil está investigando o caso, já que possui a placa do veículo que fugiu do local. A identidade do motorista e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.