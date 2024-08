Mãe é agredida após filha invadir casa

Elaine Oliveira

Capital News



Uma mulher registrou uma ocorrência contra a própria filha após ser agredida, no Jardim Rasslem, em Dourados, neste sábado (24).

No boletim de ocorrência a vítima relatou que a sua filha é usuária de drogas e que há tempos vem dando problema, pois invade a sua residência e lhe agride fisicamente.

No dia do crime a filha invadiu a residência da mãe e a agrediu com socos e chutes, por isso solicitou medidas protetivas. Segundo o boletim de ocorrência a mulher já registrou ocorrência contra a filha. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como violência doméstica.