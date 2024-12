Elaine Oliveira

Homem tenta matar ex-mulher, incendeia carro e esfaqueia filha durante ataque

Uma mulher de 44 anos e sua filha de 25 viveram momentos de terror na tarde deste sábado (28), no Bairro Flanboyan, em Três Lagoas. Um homem de 32 anos, inconformado com o término do relacionamento, tentou matar a ex-companheira, incendiou o carro dela e feriu a filha durante a confusão.

De acordo com a vítima, o agressor já havia aparecido em sua residência na madrugada de sábado, bastante alterado. Ele tentou enforcá-la, ameaçou incendiar suas roupas e se recusava a sair da casa. A mulher afirmou que já havia solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro.

Horas depois, por volta das 15h, o homem voltou armado com uma faca e tentou atacá-la. Durante o ataque, as filhas da mulher intervieram e conseguiram contê-lo, mas a filha mais velha, de 25 anos, foi atingida com um golpe de faca na mão direita, sofrendo um corte profundo.

Após ser contido, o agressor ateou fogo no veículo da vítima, um VW Gol, e fugiu do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o carro foi totalmente destruído pelas chamas.

A Polícia Civil investiga o caso e busca o autor do crime, que permanece foragido.