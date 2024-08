Foragido por homicídio é preso em Campo Grande

Elaine Oliveira

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um homem acusado de ter praticado um homicídio ocorrido no mês de julho, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

Segundo as informações da Polícia Civil o fato ocorreu no dia 19 de julho,, quando um homem de 28 anos foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um atirador não identificado, que fugiu logo após.

Desde então, a delegacia passou a apurar o crime e com base em minucioso trabalho investigativo, conseguiu identificar do autor dos disparos, um homem de 43 anos, que ainda contou com a ajuda de sua companheira de 21 anos. Segundo apurado, a motivação foi uma vingança, pois o autor acreditava que a vítima tinha participação na morte de seu irmão, ocorrida no ano de 2021, mesmo após os autores daquele fato terem sido identificados e presos, também pela DHPP.

Com provas consistente, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária do casal, pelo prazo de 30 dias. O homem foi preso pela DHPP e indiciado pelo crime de homicídio com as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Novas diligências serão empreendidas para a captura da mulher e esclarecimento de outras circunstâncias do fato.

Serviço

Denúncias sobre crimes de homicídios podem ser feitas pelo: (67) 99217-1527.