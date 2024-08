Foragido da justiça por violência doméstica é preso

Elaine Oliveira

Divulgação/Sejusp Grupo de Operações e Investigações (GOI)

O Grupo de Operações e Investigações prenderam na região central de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (27), um homem foragido da Justiça por crimes relacionados à violência doméstica.

Os investigadores receberam informações de que havia um indivíduo foragido da justiça em um imóvel na região central. De acordo com as informações da Polícia Civil após monitoramento do local, o suspeito foi visualizado e reconhecido pelos policiais, momento em que foi abordado.

Após confirmação da sua identidade, o autor foi preso em decorrência do mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em seguida, foi encaminhado até a DEAM, onde ficou à disposição da justiça.