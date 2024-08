Adolescentes são identificados após furtarem celular de colega em sala de aula

Fernanda Oliveira

Divulgação/PCMS aparelho celular some em sala de aula

Divulgação/PCMS

aparelho celular some em sala de aula

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, através da Seção de Investigações Gerais (SIG), identificou dois adolescentes suspeitos de furtarem o celular de uma colega de sala em uma escola estadual do município.

O crime aconteceu na segunda-feira (26), quando uma jovem de 14 anos, com a ajuda do namorado da mesma idade, subtraiu o aparelho e o escondeu em uma chácara na área urbana da cidade, planejando vendê-lo.Após investigações, a polícia localizou o casal e recuperou o celular, que foi devolvido à vítima. Os adolescentes foram conduzidos à delegacia, acompanhados pelos pais, e responderão por ato infracional equivalente ao crime de furto qualificado.O caso evidencia a importância da atenção à segurança no ambiente escolar e a necessidade de medidas preventivas para evitar que jovens se envolvam em delitos.