Ibovespa tem alta de 0,81% e acima dos 140 mil pontos

Brasil 61

Mariana Ramos



Gustavo Scatena/B3 Ibovespa B3

Gustavo Scatena/B3

Ibovespa B3

O Ibovespa encerrou a última sessão em alta de 0,81%, aos 140.993 pontos.

A balança comercial mostrou que, mesmo com as tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos em agosto, o Brasil conseguiu um saldo 35,8% maior na balança em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi interpretado pelo mercado como sinal de menor dependência das exportações brasileiras em relação aos EUA.

O desempenho foi positivo, refletindo o movimento de alta nos mercados internacionais. Bancos se destacaram: Banco do Brasil oscilou ao longo do dia, pressionado pela sanção ao ministro Alexandre de Moraes, mas terminou em alta. Bradesco também avançou, acompanhando a valorização generalizada do setor.

Entre as ações, Vale teve leve alta e Petrobras encerrou estável, mostrando que o movimento foi mais influenciado pelo ambiente macroeconômico e político do que pelos preços internacionais do minério de ferro e do petróleo.

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último pregão:

Ações em alta no Ibovespa

• Azul (AZUL4): +19,23%

• Telecomunicações Brasileiras (TELBR4): +13,33%

Ações em queda no Ibovespa

• Revee (RVEE3): -34,44%

• BRB Banco de Brasília (BSLI4): -7,74%

Volume negociado na B3

O volume financeiro total negociado na B3 nesta sessão foi de R$ 17,9 bilhões.

O que é o Ibovespa e como ele funciona

O Ibovespa é o principal termômetro do mercado acionário brasileiro calculado pela B3 com base em uma carteira teórica que reúne os papéis mais negociados da bolsa. Essa composição considera critérios de volume e liquidez, englobando aproximadamente 80% de todo o movimento financeiro diário negociado no mercado à vista.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão é a principal bolsa de valores do Brasil, com sede em São Paulo. Ela atua como plataforma oficial para a negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio, entre outros ativos.

Como uma das maiores bolsas globais em termos de infraestrutura e valor de mercado, a B3 oferece serviços completos que vão desde a negociação até o pós-negociação, registro, custódia e infraestrutura tecnológica robusta.

Com informações da B3.

Disponível em: brasil61.com



• • • • •

• REDES SOCIAIS •