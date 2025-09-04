Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

Agência Brasil

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

• Araçatuba - 112 vagas.

• Araraquara - 678 vagas.

• Assis - 309 vagas.

• Bauru - 899 vagas.

• Botucatu - 478 vagas.

• Dracena - 62 vagas.

• Franca - 328 vagas.

• Guaratinguetá - 243 vagas.

• Ilha Solteira - 234 vagas.

• Itapeva - 58 vagas.

• Jaboticaba - 224 vagas.

• Marília - 351 vagas.

• Ourinhos - 46 vagas.

• Presidente Prudente - 461 vagas.

• Registro - 56 vagas.

• Rio Claro - 373 vagas.

• Rosana - 50 vagas.

• São João da Boa Vista - 62 vagas.

• São José do Rio Preto - 344 vagas.

• São José dos Campos - 96 vagas.

• São Paulo - 185 vagas.

• São Vicente - 64 vagas.

• Sorocaba - 64 vagas.

• Tupã - 90 vagas.

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.

