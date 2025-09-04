Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Nacional Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17:41 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17h:41 - A | A

Concurso Público Nacional Unificado

Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

São 1.316 candidatos aprovados no concurso de 2024

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Agência Brasil
Daniella Almeida

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou, nesta quinta-feira (4), a nomeação de 1.316 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de 2024.

O total abrange as nomeações de 855 auditores-fiscais do trabalho, 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura.

As autorizações foram publicadas nesta quinta-feira (4), em duas portarias, no Diário Oficial da União.

A portaria do MGI nº 7.455/2025 autoriza a nomeação de 855 auditores-fiscais do trabalho para o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego.

A portaria 7.456/2025 autoriza a nomeação de 461 aprovados para cargos diretamente vinculados à modernização do Estado brasileiro, sendo 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura.

Direitos dos trabalhadores

Os 855 auditores-fiscais do trabalho vão atuar para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país.

As inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego envolvem ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas, além de fortalecer a política de segurança e saúde no trabalho.

Transformação digital do Estado

Lotados no quadro do Ministério da Gestão, os novos 182 analistas em tecnologia da informação e os 279 analistas de infraestrutura reforçam apoio à agenda de transformação digital do Estado com, inovação em serviços e fortalecimento da infraestrutura pública..

Entre as políticas públicas de modernização onde estes analistas vão trabalhar estão a Rede GOV.BR, a digitalização de serviços do governo federal, a segurança cibernética, o planejamento de grandes obras e a integração tecnológica entre União, estados e municípios.

Próximos passos

A próxima etapa é a verificação de documentos e requisitos dos aprovados,o que será feito pelos ministérios envolvidos. O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

As nomeações dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A medida assegura que o reforço no quadro de pessoal seja compatível com a sustentabilidade, ou “saúde fiscal" do Estado – o que significa que o governo federal só pode nomear novos servidores se tiver orçamento para pagar os salários.

Histórico de nomeações

As primeiras nomeações para o chamado Enem dos Concursos foram para o quadro de pessoal da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Saúde Suplementar, em julho.

Na sequência, em agosto, foi autorizada a nomeação dos aprovados para o cargo de Analista de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br


 • • • • •

 • REDES SOCIAIS •

Perfis
Facebook • @CapitalNews
Twitter • @CapitalNews
Instagram • @CapitalNews
 Google News • Capital News
Threads • @CapitalNews
TikTok • @capitalnews.com.br
Bluesky • @capitalnews.bsky.social
 YouTube • @CapitalNEWScombr
LinkedIn • Capital News
Telegram • @CapitalNews

Canal no WhatsApp
Capital News

• • • • •

Grupos no Facebook
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Concursos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Emprego & Oportunidades - Campo Grande e Mato Grosso do Sul
• Esporte MS
• Plantão Policial MS

Canais no Telegram
• Notícias de Campo Grande e do Mato Grosso Do Sul
• Emprego & Oportunidades
• Concursos

• • • • •

REPORTAR NEWS
Whatsapp • 6730424141
Telegram • @ReportarNews

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República